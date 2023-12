Il delitto Celesia a Palermo, gip convalida il fermo per il 17enne indagato

Il gip del tribunale dei minori di Palermo, Nicola Aiello, ha convalidato il fermo del diciassettenne accusato dell'omicidio volontario di Rosario Celesia, ventiduenne ucciso a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite scoppiata in una discoteca del dentro cittadino di Palermo, la settimana scorsa. Resta dunque in carcere (al Malaspina, l'istituto detentivo per i minori) il diciassettenne cosi' come il fratello maggiore, di 22 anni, accusato di porto e detenzione illegale d'arma, che invece e' detenuto nel carcere di Pagliarelli. Le indagini, condotte dagli investigatori della squadra Mobile di Palermo, sono coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Ennio Petrigni e dalla procuratrice dei minorenni, Claudia Caramanna.