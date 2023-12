Non si ferma all'Alt in pieno centro a Priolo, inseguito ed arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni gravemente indiziato di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari hanno imposto l'Alt al conducente del motociclo che percorreva contromano una via del centro abitato nel comune di Priolo Gargallo, ma l'uomo si e' dato alla fuga andando a sbattere e danneggiando parzialmente l'auto dei Carabinieri che lo hanno raggiunto e bloccato. Il 39enne, residente nel capoluogo aretuseo, e' stato arrestato, posto ai domiciliari, denunciato perche' trovato in possesso di un coltello. L'uomo e' stato anche multato per 6mila euro perche' trovato senza assicurazione e patente.