Reggio Calabria, picchia la compagna e la figlia di 10 mesi: divieto di avvicinanamento

I carabinieri della stazione di Cataforio hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 28enne di Cataforio. All'uomo è stato imposto la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la compagna, e alla figlia di dieci mesi.Il provvedimento ha avuto origine al termine di una delicata indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Cataforio immediatamente avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna. In particolare, i carabinieri hanno accertato condotte vessatorie e violente a partire dal 2020 come. Ingiurie, minacce e percosse: comportamenti che avevano determinato uno stato di soggezione e di paura nei confronti dell'uomo.