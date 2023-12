Spada (Pd) fa arrivare a Floridia 50 mila euro per l'organo della Chiesa Madre

È del deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, l’iniziativa che ha portato all’assegnazione di 50 mila euro per il ripristino dell’organo della chiesa Madre di Floridia. Il progetto di recupero, nato da un’idea di don Alessandro Genovese, portato avanti dall’on. Tiziano Spada e sostenuto in assessorato ai Beni culturali anche dal collega parlamentare Carlo Auteri, è stato l’unico ammesso dalla commissione di valutazione dei progetti idonei a ricevere i fondi regionali per il recupero e il restauro di beni culturali e religiosi.

«Grazie a questi fondi regionali - dichiara Tiziano Spada - si procederà al recupero di un’opera dal grande valore storico e artistico. Ancora una volta un segnale tangibile dell’attenzione verso il territorio e il suo patrimonio culturale e religioso, cui i cittadini sono molto legati».