Incidente stradale questo pomeriggio poco dopo le 15 in viale Vittorio Veneto. Due piccole utilitarie si sono scontrate all'altezza della rotatoria che immette in via Paolo VI. Nessun ferito fra i due conducenti che hanno atteso l'arrivo della polizia municipale per stabilire la dinamica del sinistro. Una delle vetture procedeva in direzione la Chiesa di Santa Lucia, l'altra stava facendo un inversione a U. Danni soltanto ai veicoli.