Tagli ai fondi del lotto autostradale Modica - Scicli, la Cgil: scelta incredibile

"Apprendiamo della volontà del governo Meloni di tagliare i fondi per la costruzione del lotto che da Modica porta a Scicli dell’autostrada Siracusa – Gela". Lo afferma il segretario generale della Cgil ragusana, Peppe Scifo. "È incredibile - afferma il sindacalista - come tutto questo possa accadere di fronte ad un’opera strategica ferma al palo da quarant'anni. Il governo, anziché provvedere a finanziare i successivi lotti fino a Gela, mette in discussione l'ulteriore prolungamento dei 10 km da Modica a Scicli. Tutto ciò mentre si continua a sventolare la bandiera propagandistica della costruzione del ponte di Messina.

Ecco perché è dannosa quest'opera. Nonostante ancor'oggi il progetto ponte sia tutt'altro che fattibile intanto si rastrellano fondi qua e là per racimolare soldi a discapito di territori che hanno la vitale necessità di opere concrete e molto meno dispendiose. Se si conferma il taglio dei fondi al lotto, dove esiste già un progetto esecutivo Modica-Scicli, è necessario e urgente mobilitare l’intera comunità iblea contro uno scippo vile e autoritario di un governo che sembra aver perso completamente la bussola rispetto alle vere esigenze del Paese e soprattutto del Mezzogiorno".