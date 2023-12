La Guardia di finanza sequestra 'botti' illegali a Palermo, Carini e Avola

Continuano i sequestri di botti e giochi pirici in Sicilia che nonostante le ordinanze dei sindaci che ne vietano l'uso fino al 6 gennaio vengono venduti e comprati.

La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato oltre tre tonnellate di petardi e botti in più attività.

Circa 1,2 milioni di pezzi, per un peso complessivo di oltre 2,7 tonnellate, sono stati sequestrati in due attività commerciali a Palermo e a Carini, custoditi in locali sprovvisti delle necessarie certificazioni antincendio e negli stessi spazi di vendita o di stoccaggio di articoli infiammabili. I titolari sono stati denunciati. Altri 240 ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo comunemente conosciute come "cipolle", per il peso di 39 chili, provenienti da Napoli, sono stati trovati in deposito di spedizioni e sequestrati dalle Fiamme gialle di viale Michelangelo, a Palermo. Il destinatario del carico è denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e per violazione delle disposizioni in materia di controllo delle armi. Sempre nel capoluogo sono state sequestrate tre batterie da 100 razzi e 60 candelotti pirici, del peso complessivo di 15 chili, in un esercizio commerciale del centro cittadino. Al porto, in un'auto proveniente da Napoli, sono stati sequestrati 152 chili di materiale pirotecnico e denunciate due persone per commercio abusivo di materiale esplodente e per violazioni al Codice della navigazione. Controlli anche in provincia: a Termini sono stati sequestri 106 chili di botti e illegali e a Bagheria 436 chili coperti in sei spedizioni diverse.

Le Fiamme Gialle del Gruppo Siracusa e della Compagnia di Noto hanno sequestrato oltre 6 tonnellate di fuochi d'artificio, tra cui bengala, fontane, batterie contenenti circa 670 chilogrammi di polvere pirica attiva, detenuti illegalmente presso dei locali nel centro di Avola. I prodotti erano pronti per essere venduti con un potenziale guadagno di circa 500mila euro. Denunciato trentenne avolese per commercio ed omessa denuncia di materiale esplodente, avendo adibito un garage di pertinenza della propria abitazione, nonché un monolocale in pieno centro a rimesse per lo stoccaggio dei fuochi d'artificio senza alcuna precauzione.