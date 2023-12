Il 2 gennaio ad Acireale don Mattia ordinato sacerdote

La Chiesa che è in Acireale, grata al Signore per il dono delle vocazioni, annuncia con gioia l’Ordinaziona presbiterale del diacono don Mattia Scuto per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo Antonino Raspanti.

La celebrazione si terrà martedì 2 gennaio 2024 settembre, alle ore 18.00, nella Basilica Cattedrale “Maria SS. Annunziata” di Acireale.

Accompagniamo don Mattia con il sostegno e la preghiera. Affidiamolo a Maria Santissima e a Santa Venera perché possa essere sacerdote secondo il Cuore di Cristo.