Capodanno con pioggia e neve sopra i mille metri

Capodanno con meteo in peggioramento, piogge in arrivo al Nord e in parte del Centro, ritorno della neve sulle Alpi. E' il quadro del Centro meteo italiano che prevede, per le prossime ore, l'arrivo di una perturbazione atlantica. Al Nord nel corso del mattino sono attese molte nubi con precipitazioni su Liguria, Emilia, Lombardia, Venezia Giulia ed Alpi con neve attorno ai 1000-1200 metri. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi sul Triveneto, Lombardia, Emilia, Liguria e lungo l'Arco Alpino con accumuli localmente abbondanti ( 70-100 mm giornalieri) sul levante ligure e Friuli. Molte nubi sul resto del Nord, ma con basso rischio di pioggia. Al Centro ci saranno molte nubi fin dal mattino sui settori tirrenici con occasionali piogge a carattere intermittente ed irregolare. Giornata piu' asciutta sul versante Adriatico con schiarite al mattino lungo le coste. Al Sud e Isole attese molte nubi con piogge al mattino sulla Sicilia in estensione alla Calabria meridionale e Campania nella seconda parte di giornata.

I festeggiamenti di Capodanno, nell'attesa del 2024, saranno quindi in compagnia della pioggia su parte d'Italia. La perturbazione atlantica sara' in transito proprio a cavallo, nella notte tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, su parte del Centro-Nord e Sardegna occidentale. Piogge diffuse la sera di San Silvestro sul Triveneto, Emilia, Liguria, Lombardia e settori del medio-alto Tirreno con fenomeni piu' intensi attesi sul levante ligure e Friuli ( consulta l'allerta meteo). Neve lungo l'Arco Alpino a partire dai 900-1100 metri. Notte di Capodanno che vedra' ancora piogge lungo il versante tirrenico e Triveneto con residue nevicate sulle Alpi. Asciutto sul resto del Paese, ma con molte nubi. Il 2024 pero' esordira' con un meteo in progressivo miglioramento sull'Italia. Il 1 gennaio sara' mediamente asciutto al Nord, salvo residue piogge al mattino sulle coste di Veneto e Venezia Giulia. Nubi basse persistenti sulla Pianura Padana, maggiori schiarite su Alpi e Prealpi al mattino, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera con cieli tendenti al nuvoloso. Al Centro attese residue piogge al mattino sui settori sud-orientali del Lazio, asciutto altrove ma con nubi di passaggio. Al Sud e Isole ci saranno molte nubi, ma con scarsi fenomeni per lo piu' confinati ai settori tirrenici di Calabria, Basilicata e sulla Campania.