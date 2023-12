Roghi di spazzatura in diversi quartieri di Palermo

Diversi quartieri di Palermo sono invasi dalla spazzatura non raccolta durante i giorni di festa. Situazione critica nella zona di Corso Calatafimi, attorno allastazione centrale, ma anche nei rioni periferici del Cep, Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele. Anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di diversi roghi di cataste di spazzatura in via Paladini, viale Strasburgo, via Tiro a Segno, piazza Rossi, via Sacco e Vanzetti, in quest'ultima zona ci sono stati ben due interventi.