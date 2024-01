L'Asp di Trapani azzera tutte le liste d'attesa del 2022

L'Asp di Trapani è stata la prima in Sicilia ad avere azzerato tutte le liste d'attesa relative al 2022. Sono state erogate, infatti, circa 28.000 prestazioni ambulatoriali. Sono questi i numeri che l'Asp ha reso pubblici stamattina nel corso della prima conferenza stampa del 2024, che rendono conto del lavoro svolto dal commissario Vincenzo Spera, in carica fino al 31 gennaio. "Oggi rendiamo conto dell'impegno che l'Asp di Trapani ha preso nei confronti di tutta la cittadinanza, che era quello di abbattere le liste d'attesa al 31 dicembre 2022", ha spiegato Vincenzo Spera. Il commissario ha trattato anche altri argomenti come le assunzioni per contrastare la carenza di organico, le case di comunità e la Radioterapia. "Presto - ha proseguito - saranno pubblicati due bandi per l'assunzione di primari all'ospedale di Mazara del Vallo e nello specifico al pronto soccorso e al reparto di medicina interna. Inoltre è in via di aggiudicazione l'appalto per l'installazione della risonanza magnetica", ha concluso Spera.