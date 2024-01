Giochi, 54enne di Trapani vince jackpot di 10mila euro

In Sicilia il 2023 è finito in maniera fortunata grazie a Cinco, il gioco che offre un jackpot fisso di 20.000 euro tutti i giorni, tutto il giorno. Come riferisce Agipronews, a festeggiare è una 54enne di Trapani, che si è aggiudicata l’ambito jackpot di 10.000 euro qualche giorno prima della fine dell’anno. La giocatrice ha acquistato biglietti per un valore di soli 20 centesimi e ha abbinato tutte le prime 5 carte estratte, asso di picche compreso.