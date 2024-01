Sequestrata a Palazzolo discarica di inerti: 2 persone denunciate

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 76 e 67 anni, del luogo, per aver realizzato una discarica abusiva all’interno di un terreno di loro proprietà in Contrada San Giovanni.

Nell’ambito dei controlli del territorio, i militari hanno effettuato un sopralluogo presso la proprietà degli anziani coniugi, sul quale venivano stoccati rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, in un contesto di assoluto degrado ambientale. I rifiuti riscontrati sul fondo agricolo, costituiti da materiale derivato da scarti edilizi, hanno totalmente sommerso anche parte di una “regia trazzera”, antica strada demaniale a fondo naturale, utilizzata nel secolo scorso per il trasferimento degli armenti.

I Carabinieri hanno sequestrato circa trecento metri cubi di inerti ed i proprietari sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria aretusea, alla quale dovranno rispondere di invasione di terreni e attività di gestione rifiuti non autorizzata.