Sequestrata a Catania fabbrica illegale di 'botti': un arresto

Una fabbrica clandestina di artifizi esplodenti è stata scoperta dalla Polizia in un deposito di via della Concordia a Catania. La struttura era in uso a un 35enne trovato mentre stava inserendo inneschi e assemblando 'botti'.

L'uomo è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura.

Durante l'operazione, compresa una perquisizione domiciliare, la Polizia ha complessivamente sequestrato 1.876 manufatti esplosivi illegali di varie dimensioni, compresi 113 inneschi, appartenenti alla categoria F4 per un peso totale di circa 114 chilogrammi. Per sicurezza sul posto è intervenuto anche personale specializzato del nucleo Artificieri della Questura e del Gabinetto regionale della Polizia scientifica per i rilievi del caso.

Tutto il materiale sequestrato è stato affidato in giudiziale custodia a una ditta specializzata in attesa della successiva distruzione. L'uomo è stato arrestato per fabbricazione e detenzione di materiali esplosivi senza licenza dell'autorità. Il gip ha convalidato il provvedimento e disposto per l'uomo i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.