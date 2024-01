Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all'interno della sua casa a Marsala, nel Trapanese. Non sono state rese note le generalità. Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti all'interno dell'abitazione del 52enne, in Contrada Casazze. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Gli investigatori non escludono alcuna pista.