In moto con 2 coltelli e una pistola: 2 denunciati a Catania

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania, durante un servizio antirapina moto-montato in viale Mario Rapisardi, hanno sottoposto a controllo una moto con a bordo due persone che stava procedendo con fare sospetto. Una volta fermati, i poliziotti hanno proceduto con la loro identificazione e con la perquisizione personale che ha dato esito positivo. Addosso a uno dei due è stata infatti rinvenuta una pistola scacciacani di colore nero, unitamente alla somma di euro 310, suddivisa in banconote di diverso taglio, e due coltelli a serramanico lunghi di circa 17 cm; l'altro passeggero del motociclo è risultato in possesso della somma di 745 euro in biglietti di vario taglio. A quel punto, la perquisizione è stata estesa anche al motociclo dove, occultato nel sottosella, è stato trovato un passamontagna nero, un caricatore privo di cartucce e una scatola contenente 50 cartucce a salve. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed entrambi, dopo essere stati fotosegnalati presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica al fine di una compiuta identificazione, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Perquisizioni domiciliari sono state effettuate anche presso le rispettive residenze degli indagati, con esito negativo.