Raddoppio ferroviario Palermo - Catania, bruciato un escavatore

Un escavatore è stato dato alle fiamme in uno dei cantieri per il raddoppio ferroviario della Palermo - Catania. Il mezzo meccanico che rifornisce la WeBuild, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto, sarebbe stato incendiato lo scorso 30 dicembre, ma soltanto oggi poco dopo le 14, la notizia è stata divulgata dalla Tgr Sicilia, L'escavatore è stato preso di mira mentre si trovava nel cantiere di Castel di Judica, in provincia di Catania. Il proprietario Riccardo La Iacona ha detto di non avere mai ricevute minacce, nè richieste di tangenti. Nelle mani dei carabinieri c'è un filmato della video sorveglianza che mostra due attentatori mentre appiccano il fuoco.