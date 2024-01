Calcio a 5, in serie C2 la Futura Rosolini piazza due colpi di mercato: da Siena rientra Ciccazzo

Sono 4 le squadre di serie C2 di Calcio a 5, girone D che si giocano il successo finale: in testa il Vittoria a 27 punti, poi incalzano due formazioni di Rosolini. La Futura Rosolini con 26 punti e la Jano Trombatore a 23, con l'Holimpia Siracusa che ha la sua base logistica a Melilli , ad un punto dalla prima della classe. Se in settimana i siracusani si sono rafforzati con 4 nuovi elementi, non è rimasta a guardare la Futura del presidente Daniele Giurato. I rosolinesi che hanno battuto il Vittoria un trasferta, alla vigilia del derby del 13 gennaio con l'Handball, si sono assicurati le prestazioni sportive di Matteo Ciccazzo, rientrato da Siena dove era stato dato in prestito e del fortissimo difensore centrale Giovanni Giurato, rientrato nei ranghi del team. "Abbiamo dimostrato sul campo di essere la squadra più forte - dice il presidente della Futura - . Prova ne è il nostro successo contro la prima della classe e fuori casa. Al giro di boa essere secondi ci lascia ben sperare per tagliare per primi il traguardo. Nel derby sarà in campo fin dal primo minuto Ciccazzo, un elemento che ha fatto parte della selezione Under 19 della Toscana. Un vero talento che darà maggiore qualità alla Futura".

(Nella foto il presidente della Futura Daniele Giurato con Matteo Ciccazzo)