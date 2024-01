La Volley Modica ospita il Sorrento: serve un successo

Gara casalinga per la Volley Modica che domenica pomeriggio alla 16 al “PalaRizza” per la prima gara del nuovo anno, valida come seconda giornata di ritorno del campionato di serie A3 riceverà la visita della Shedirpharma Sorrento. I biancoazzurri scenderanno in campo con la voglia di mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive e ricominciare a risalire la classifica verso zone più consone al reale valore della squadra allenata da coach Enzo Distefano. Quella con Sorrento, sarà una gara particolare per Daniele Buzzi (nella foto), che si ritroverà di fronte al suo recente passato. “Domenica per me sarà una grossa emozione – spiega il centrale – Sorrento è il mio recente passato, che ha dimostrato nel girone di andata di essere una squadra solida. È uno scontro diretto e sia noi che loro puntiamo a qualcosa di più dell'attuale posizione occupata in classifica e spero sia una bella partita".