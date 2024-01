Calcio, il Modica gioca a Milazzo: gara decisiva per il futuro

La formazione di Strano ricomincia il suo cammino, dando il via al girone di ritorno, con una trasferta delicatissima come quella di Milazzo. Una gara non semplice, come non lo era stata all’andata quando la formazione della Contea chiuse la pratica con un solo gol, segnato da Agodirin.

Sarà come ripartire da zero, pur dovendo recuperare punti dalla vetta, un gruppo che è cambiato in diversi interpreti e che sarà chiamato a compattarsi sin da subito per riprendere il cammino che la società si aspetta da questo gruppo, con il massimo impegno e la massima dedizione da parte di tutte le parti in causa. Una gara che sarà decisiva per il futuro del Modica.

Il primo elenco dei convocati di questo 2024, al netto degli infortuni di Alfieri, Guerci e Manfrè. Ecco le scelte di mister Strano per la sfida di Milazzo in programma Domenica 7 Dicembre alle 15:00:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Biondi, Cicero, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta.