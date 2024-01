La Sicilia sferzata dal forte vento:a Palermo cade un ramo in via Venere

La prima ondata di maltempo della stagione porta disagi anche in Sicilia. Molte aree dell'isola sono sferzate dal forte vento. Temperature in picchiata. A Palermo alberi spezzati e disagi. In viale Venere, non distante dalla borgata marinara di Mondello, un grosso ramo si e' spezzato ed è crollato al suolo, per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno rimuovendo il ramo e mettendo l'albero in sicurezza.