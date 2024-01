Spada (Pd): "Ristori dalla Regione per chi ha subito danni dal maltempo"

“Il lavoro degli operatori di Protezione Civile e di chi si è adoperato in questi giorni è stato determinante per contenere i danni dell’ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Siracusa. Adesso tocca alla Regione intervenire”. A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, in relazione ai disagi causati dalla pioggia e dalle forti raffiche di vento che hanno interessato tutta la provincia aretusea, compreso il capoluogo. “Sono diverse le aree della provincia di Siracusa interessate dai temporali - prosegue Spada - sono decine le aziende che hanno dovuto fare, o stanno ancora facendo, la conta dei danni. Dal settore agricolo a quello turistico, dalla pesca all’allevamento. A loro va la mia vicinanza e il mio sostegno”.

Il parlamentare regionale aggiunge: “Alla quantificazione dei danni dovrà per forza di cose fare seguito un impegno dell’amministrazione Regionale per far sì che gli imprenditori vengano risarciti. Già nella giornata di lunedì, a Palermo, mi impegnerò affinché le istanze degli imprenditori trovino risposte veloci e concrete”.