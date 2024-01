Duplice femminicidio a Naro, l'indagato fa scena muta davanti al Gip

Omar Edgar Nedelkov, il rumeno 24enne accusato del duplice omicidio di Delia Zarniscu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni, massacrate nelle loro abitazioni, distanti 150 metri, nel centro storico di Naro, nella notte fra giovedi' e venerdi', si e' avvalso della facolta' di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, adesso, concluso l'interrogatorio di convalida del fermo, disposto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Elettra Consoli, dovra' pronunciarsi sulla ratifica del provvedimento e sulla misura da adottare. L'indagato, assistito dal suo legale Diego Giarratana, gia' nell'interrogatorio reso ai pm si era avvalso della facolta' di non rispondere. Il massacro delle due donne, una delle quali sarebbe stata anche data alle fiamme dopo essere stata picchiata a morte, sarebbe stato la conseguenza del rifiuto di una delle due alle proposte sessuali.