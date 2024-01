La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una giocata di appena tre euro è valsa 100mila euro grazie a un altro 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall’inizio del 2024.