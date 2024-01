Gestione dell'acqua, il Codacons deposita un 'accesso agli atti'

Il Codacons ha annunciato il deposito alla Regione Siciliana di un accesso agli atti , invocando "trasparenza ed efficienza nell'interesse dei consumatori" annunciando come adotterà "ogni intervento necessario a garantire un servizio idrico efficiente, continuativo e di qualità in Sicilia2. Per l'associazione "il servizio idrico erogato in Sicilia impone attenzioni particolari come il rispetto delle caratteristiche e delle proprietà del territorio, anche perché nell'Isola si deve spesso contrastare il dissesto idrogeologico e la siccità". "L'acqua, continua il Codacons, è un bene comune che deve essere fornito a tutti i cittadini, applicando il principio di garantirne l'utilizzo a ciascuno indistintamente. Inoltre, va assicurato che, attraverso le tariffe, vengano coperti i costi del servizio e realizzata l'efficienza dello stesso, senza che si trasformi in un sistema imprenditoriale finalizzato principalmente al profitto". "La nostra regione - dice il vice presidente Codacons Sicilia Bruno Messina -si trova di fronte a una sfida cruciale nel garantire un servizio idrico adeguato che non pesi sulle tasche dei siciliani e che non comprometta l'ambiente e il territorio. Quindi è essenziale adottare approcci innovativi e sostenibili nella gestione dell'acqua quali: porre al centro di ogni strategia la conservazione delle risorse idriche; adottare programmi di riciclo delle acque reflue trattate; promuovere pratiche agricole più efficienti. In questo modo si può contribuire a ridurre la pressione sulle fonti d'acqua dolce, garantendo al contempo una gestione responsabile delle risorse".