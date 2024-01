L'Ars approva la Finanziaria con 39 voti favorevoli e 23 contrari

Prosegue all'Ars la maratona per l'approvazione della legge finanziaria. Dopo una breve pausa è ripresa poco fa l'aula per l'esame del maxi emendamento. Nella notte il governo e la maggioranza sono stati battuti per quattro volte con il voto segreto.

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024. Voti favorevoli 39, contrari 23. La seduta è stata sospesa per consentire al governo di riunirsi per approvare la modifica del bilancio, poi si ritornerà in aula per la votazione del documento contabile.