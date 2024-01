Siracusa, incendio in un'abitazione a Ortigia: donna resta ferita

L’immediato intervento delle pattuglie della Polizia municipale di Siracusa ha impedito che le conseguenze di un incendio scoppiato stamattina in via Resalibera, in Ortigia, avesse conseguenze molto pesanti.

Gli agenti sono entrati in azione poco dopo le 8 e hanno provveduto a isolare la zona così da consentire l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato quando una colonna di denso fumo nero, proveniente da un’abitazione, è stata notata sopra Ortigia. Prontamente è scattato il protocollo di isolamento della zona mentre venivano avvertiti i vigili del fuoco che sono giunti nel giro di pochi muniti.

La casa era abitata da una donna che è rimasta ferita. Sono in corso gli accertamenti per verificare l'agibilità dell'edificio.