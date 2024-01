Finanziaria, Spada (Pd), soldi per un Centro diurno per bimbi autistici a Floridia

“Risorse economiche in arrivo per i comuni del Siracusano. Ancora una volta dimostriamo di essere vicini ai bisogni dei cittadini”.

È il commento di Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, al termine della seduta di approvazione all'Ars della Legge Finanziaria Regionale durata quasi 24 ore.

Tra gli emendamenti presentati dal parlamentare regionale e finanziari ci sono quelli che riguardano la città di Floridia: 100 mila euro per l’istituzione di un Centro Diurno che si occupi di bambini affetti da autismo e per la realizzazione di progetti tesi a migliorare la loro vita e quella delle famiglie. Altri 130 mila euro, invece, serviranno per realizzare attività di promozione turistica e per i festeggiamenti della festa dell’Ascensione, con il tradizionale palio ippico.

“Dal giorno del mio insediamento - sottolinea Spada - mi sono impegnato per ripristinare il Palio dell’Ascensione, tra i più famosi in Sicilia e in Italia. La gara ippica, ripristinata nel 2022 dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni, già lo scorso anno è stata finanziata con fondi regionali derivanti da un mio emendamento. L’obiettivo, adesso, è migliorare l’intera manifestazione e accogliere turisti e visitatori da tutta la Sicilia”.

L’attività in aula dell’onorevole Tiziano Spada ha riguardato anche il comune di Avola, che beneficerà di 100 mila euro di fondi regionali per la realizzazione di una struttura tensostatica nell’oratorio della parrocchia Sacro Cuore di Avola, tra le più importanti e frequentate della città.

“Ancora oggi le parrocchie sono centrali nella vita sociale delle comunità anche per la loro valenza educativa - sottolinea Spada -. Vedere tanti ragazzi giocare in oratorio e avere a disposizione una struttura sportiva all’avanguardia, che li allontani dai pericoli della strada e dalle possibili deviazioni, mi riempie di orgoglio”.

Nel capoluogo siracusano, grazie a un’iniziativa dell’on. Spada, sarà destinata all’Inda (Istituto Nazionale Dramma Antico) la somma di 50 mila euro per rafforzare la promozione e la diffusione della cultura classica tra le nuove generazioni, e nel contempo finanziare un nuovo progetto formativo per cui è previsto il rilascio di un Diploma Accademico di primo livello.

Tra gli emendamenti ordinamentali presentati dal deputato regionale, invece, è stato approvato quello che abroga l’art. 1 della legge 12/2004 e permette, quindi, la liberalizzazione per l’apertura di esercizi commerciali di ottica.