Agrigento, assolto manager Moncada Solar e dissequestrati 6 milioni

l gup di Agrigento, a conclusione del giudizio abbreviato chiesto dal ragioniere Calogero Volpe, lo ha assolto con formula piena e, allo stesso modo, in sede di udienza preliminare, ha assolto il geometra Salvatore Moncada (deceduto il 5 maggio 2022), dall'accusa di bancarotta preferenziale in concorso nell'ambito del procedimento penale in ordine al fallimento della societa' Moncada Solar Equipment, nella quale i due rivestivano rispettivamente la carica di amministratore unico e di procuratore. Entrambi erano assistiti dagli avvocati Marco Giglio (del Foro di Agrigento) e Alberto Sirani (del Foro di Milano). Per effetto delle assoluzioni, e' stato disposto il dissequestro della somma di 6.464.129 euro e disposta la restituzione alla Moncada Energy Group. La somma era stata sequestrata nell'agosto 2021 in forza del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso del Tribunale di Agrigento.