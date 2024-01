Centro destra unito sulla mozione di sfiducia al sindaco di Reggio Calabria

"Èdoveroso mettere al centro il bene della città: serve un punto che sancisca la fine di quest' Amministrazione agonizzante, le cui scelte insensate mostrano le ripercussioni sui cittadini e sull' intera città".

Lo sostengono i capigruppo del centrodestra al Comune di Reggio Calabria che si sono riuniti dopo che ieri Forza Italia ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia al sindaco Giuseppe Falcomatà.

"Un'azione unitaria", è scritto in una nota in cui viene definita "unica strada percorribile, la mozione di sfiducia, spingendo i gruppi di maggioranza Pd, Democratici e Progressisti ed Italia Viva, oltre chiaramente a tutte le altre forze politiche della minoranza, ad una presa di coscienza sulla situazione politica".

"Dobbiamo accelerare i tempi di conclusione di questa consiliatura, che non consente più una governabilità alla città" concludono i capigruppo di Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati, Reggio attiva e Minicucci sindaco, rispettivamente, Demetrio Marino, Federico Milia, Giuseppe De Biasi, Saverio Anghelone, Roberto Vizzari e Guido Rull