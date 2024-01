La Volley Modica prepara la trasferta di domenica

Sono ripresi per la Volley Modica gli allenamenti in vista del prossimo turno del campionato di serie A3 che vedrà i “Galletti” della Contea impegnati domenica prossima alle 19 sul campo dell'Ermgroup San Giustino, appaiato al secondo posto in classifica alla Smartsystem Fano.

Il sestetto biancoazzurro, domenica scorsa nella gara del “PalaRizza” contro la Shedirpharma Sorrento ha finalmente riscattato le tre prestazioni di fine anno costate altrettante sconfitte e ha ripreso la rincorsa verso gli obiettivi che la dirigenza biancoazzurra presieduta da Ezio Aprile ha fissato a inizio stagione. Adesso, non bisogna cullarsi su quello che è stato due giorni fa, ma concentrarsi su quello che attende domenica prossima Chillemi e compagni nella difficile trasferta in terra umbra.