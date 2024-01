Regione, Gennuso muove altri soldi verso Rosolini: fondi per il tensostatico

Arrivano dalla Regione 400 mila euro per importanti lavori da realizzare a Rosolini per la sicurezza stradale e per l'impiantistica sportiva. Con un emendamento di Riccardo Gennuso alla finanziaria approvata la scorsa notte, sono stati infatti stanziati i fondi per la rotatoria all'uscita Cavalcaferrovia sulla Statale 115 e per l'impianto sportivo tensostatico di via Cavaliere Marina. Quella struttura finita nell'occhio del ciclone per avere ospitato migranti minorenni, senza avere i requisiti, sotto la gestione della Croce Rossa.

"Dal Governo Schifani e dalla maggioranza di centro destra - dichiara il deputato di Forza Italia - arriva una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità, con due importanti investimenti utili per la sicurezza e per la socialità. Credo sia importante sottolineare il fatto che finalmente il palazzetto potrà essere restituito alla nostra comunità per il suo uso originale, dando ai giovani, alle società sportive e agli appassionati uno spazio riqualificato e funzionale.Il nostro lavoro proseguirà per monitorare il concreto avvio di questi lavori e per reperire altre risorse utili per il territorio."