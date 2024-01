Modica. Libri, Attilio Bolzoni e Piergiorgio Pulixi inaugurano l'edizione 2024 di "Scenari"

Sabato 13 gennaio, alle 18.30, a Modica, il primo appuntamento del 2024 con Scenari InTeatro Libri, organizzato da Mondadori BookStore Modica e Piera Ficili con la Fondazione Teatro Garibaldi e il sovrintendente, Tonino Cannata. All’auditorium di piazza Matteotti, presentato dal giornalista Enzo Scarso, c’è Attilio Bolzoni (nella foto), firma di Repubblica, cronista di ‘nera’ fra i migliori in Europa, straordinario conoscitore e narratore dei fatti più oscuri della Sicilia. Attilio Bolzoni, presenta "Controvento. Racconti di frontiera" :500 e più pagine di un libro che è inchiesta, racconto e verità.

Sabato 20 gennaio, il giallista sardo Piergiorgio Pulixi, edito da Rizzoli, presenta il noir "Stella di Mare", alle 18.30, da Mondadori BookStore al Plaza Shopping di piazzale Bruno. Sarà Marianna Triberio, ad accompagnare il 42enne scrittore cagliaritano, in una storia in cui i personaggi, attraverso i loro chiaroscuri, prendono vita come in un’antica tragedia, con il senso più controverso della giustizia.