Rubava energia elettrica, denunciato a Biancavilla

Nei giorni scorsi sono stati programmati controlli straordinari del territorio in diversi comuni etnei, da parte dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Nel territorio del comune di Biancavilla, i poliziotti hanno effettuato una capillare attività di monitoraggio finalizzata a prevenire la commissione di reati predatori e l’osservanza della normativa sulla circolazione stradale da parte degli utenti della strada.

Durante lo svolgimento del servizio sono stati effettuati diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 62 persone, 22 veicoli ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada. per mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione, per un importo di 1.100 euro circa.

L’attività ha interessato anche gli esercizi pubblici per le verifiche circa il rispetto delle normative in vigore. Un esercizio è risultato privo delle previste autorizzazioni comunali. Il titolare è stato inoltre indagato in stato di libertà in quanto responsabile del furto di energia elettrica.