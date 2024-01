Al via la Sagra della ricotta a Sant'Angelo Muxaro

Fervono i preparativi per la 64/a Sagra della ricotta che si svolgerà domenica 14 gennaio a Sant'Angelo Muxaro, piccolo borgo dell'agrigentino. Da sempre la sagra si svolge ogni anno per l'Epifania e segna la fine delle festività di fine anno.Ma quest'anno è stato deciso di spostare di una settimana l'evento. Sarà dura per chi ha già deciso di mettersi a dieta dopo le abbuffate natalizie, imbattersi nel vassoio coi prodotti in distribuzione. Ricotta calda, panino, toma fresca, vino e torta alla ricotta. Insomma un tripudio di sapori per iniziare l'anno in dolcezza.

Complici le previsioni meteo favorevoli, parecchi sono gli stands di artigiani e produttori che hanno prenotato per prendere parte al mercatino Sicano in piazza Umberto I. La manifestazione si aprirà alle 08:00 con l'arrivo dei pastori col gregge, subito dopo ci sarà il taglio inaugurale della torta, con preparazione e degustazione della ricotta. Le iniziative proseguiranno per tutta la giornata. Per l'occasione, il Museo Archeologico "MuSAM" sarà fruibile per le visite dalle ore 09:30 alle ore 19:00