Estorsione a imprenditore, condannato ex consigliere comunale di Castelvetrano

Condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore edile, un ex consigliere comunale di Castelvetrano (Trapani), Lillo Giambravo, 46 anni , è stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri.

L'uomo, indagato per la sua vicinanza alle famiglie mafiose di Castellamare del Golfo, sarebbe stato incaricato di riscuotere le somme richieste a titolo estorsivo.

Assolto dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, è stato comunque condannato per il singolo episodio estorsivo.

Nel 2016, l'arrestato, all'epoca consigliere comunale di Castelvetrano, fu protagonista di un servizio televisivo de "Le Iene show", per la solidarietà e la vicinanza espresse in favore di esponenti di spicco della mafia, tra cui Matteo Messina Denaro. Nel corso della trasmissione, confermò poi di aver conosciuto e frequentato l'allora latitante. L'episodio portò alla sua immediata sospensione dalla carica politica.