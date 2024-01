Lavori di manutenzione sulla A18 nel tratto Rosolini-Modica fino al 30 giugno

Lavori in corso sulla A18 Siracusa -Gela nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Modica. Lo comunica il Consorzio autostrade siciliane. Fino al 30 giugno, in concomitanza con le manutenzioni, è prevista la parzializzazione dell'autostrada nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini ( km 40+200) e lo svincolo di Modica (km 59+400), mediante chiusura alternata della corsia di marcia, sorpasso o emergenza a seconda delle esigenze per permettere la prosecuzione dei lavori.

Il tratto da Rosolini a Modica è stato inaugurato il 7 dicembre scorso dal presidente della Regione, Renato Schifani. Ora, i lavori di manutenzione che, secondo programma, dureranno più di 5 mesi. E c'è da augurarsi che la manutenzione possa comprendere anche l'installazione della segnaletica che lascia molto a desiderare, sia in direzione dello svincolo di Modica che dalla città verso la A18.