Polizia, controlli nel Catanese: contravvenzioni per 1.890 euro

Nella serata di sabato, nell’ambito del modulo operativo denominato “Trinacria”, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Acireale – con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale acese, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in genere, alle violazioni al Codice della Strada e agli altri fenomeni d’illegalità evidenti.

I controlli hanno riguardato ad Acireale in particolare via delle Terme, mentre a Riposto sono stati effettuati posti di controllo in via Duca del Mare, via Finocchiaro Aprile, piazza del Commercio e viale Piersanti Mattarella.

Sono state sottoposte a controllo 256 persone, 119 veicoli, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada tra cui 1 per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 4 per la mancata revisione, 1 per il mancato uso della cintura di sicurezza, 1 per l’uso del cellulare alla guida e 2 per la mancata esibizione di documenti al controllo. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo; 4 invece sono stati sospesi dalla circolazione per la mancata revisione.

Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati, sono state contestate infrazioni per un valore pari a 1.890,00 euro, con la decurtazione di 15 punti patente.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo avventori presso gli esercizi pubblici tra cui 6 chioschi bar sottoposti ad accertamenti.