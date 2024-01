Deve scontare 8 mesi per furto e armi a Melilli: finisce ai dmiciliari

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 42enne del luogo in esecuzione di un ordine di espiazione pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di furto aggravato in concorso e porto illegale di armi, commessi a Melilli a maggio 2021 e condannato a 8 mesi, 28 giorni di reclusione e 359 euro di multa.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità giudiziaria.