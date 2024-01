Incendio distrugge un ristorante a Tropea

Un incendio ha distrutto il ristorante Little Italy, sito in pieno centro a Tropea, in piazza Vittorio Veneto. Non sono ancora state accertate le cause del rogo che ha interessato non solo gli interni ma anche il dehors.

Le fiamme si sono sviluppate alle 3, quando alcuni residenti, svegliati dal forte odore di fumo e dal bagliore delle fiamme, hanno allertato la centrale dei Vigili del fuoco che, giunti sul posto insieme alle forze dell'ordine, hanno provveduto a domare l'incendio. Il rogo ha interessato anche il palazzo che ospita il locale.

Avviate le indagini per risalire alla matrice dell'intimidazione.Non si esclude al momento alcuna ipotesi.