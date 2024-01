La scomparsa di Agata Scuto ad Acireale, ergastolo per l'imputato

Ergastolo per Rosario Palermo. Appena pronunciata la sentenza di primo grado presso il Tribunale di Catania, per la scomparsa e l'omicidio di Agata Scuto. Presenti in aula l'avvocato dell'associzione Penelope Sicilia, Assunta Nicolosi, e gli avvocati di Penelope Italia Odv costituitasi parte civile.

Era il lontano 2012 quando la giovane Agata Scuto, allora 22enne, scomparve misteriosamente ad Acireale, in Sicilia. Di lei non si sono più avute notizie per ben dieci anni, fino al gennaio del 2022, quando i Carabinieri hanno arrestato Rosario Palermo, ex convivente della madre. Il sospetto è che l’abbia uccisa perché incinta di lui.