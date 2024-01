Thun chiude a Catania, Siracusa ed Enna, ma non informa i sindacati

"Doccia gelata per i dipendenti dei negozi Thun di Catania, Siracusa ed Enna. L'azienda ha stabilito che questi punti vendita saranno chiusi, senza avvertire preventivamente né i sindacati né i lavoratori. È un fatto gravissimo". Così i segretari generali di Femca Cisl Catania, Femca Cisl Agrigento Caltanissetta Enna e Femca Cisl Ragusa Siracusa, rispettivamente Giuseppe Coco, Lorena Di Cristina e Alessandro Tripoli, che aggiungono: "Lascia sbigottiti il modo in cui un marchio così importante gestisca questa procedura che prevede la chiusura di 22 punti vendita in Italia, di cui 3 in Sicilia". La Femca Cisl sottolinea come sia indispensabile che si apra "un tavolo di trattative nazionale per salvaguardare i livelli occupazionali". "In questi punti vendita - continuano Coco, Di Cristina e Tripoli - opera personale altamente qualificato e noi faremo il possibile per tutelarlo".