Reggio Calabria, il sindaco nomina 3 assessori in quota Pd

Con la nomina dei tre assessori in quota Pd, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha completato la Giunta, i primi sei componenti della quale erano stati ufficializzati nei giorni scorsi. Nel nuovo esecutivo, in rappresentanza del Partito democratico, vengono confermati gli uscenti Domenico Battaglia e Lucia Nucera, che gestiranno, rispettivamente, gli assessorati "Città trasparente" (le deleghe sono Bilancio, Programmazione economica e finanziaria e Tributi e partecipate) e "Città inclusiva e solidale" (Welfare e Politiche della famiglia, minoranze linguistiche e identità territoriale). Fa il suo ingresso in Giunta per la prima volta, sempre in rappresentanza del Pd, Anna Briante, alla quale è stato affidato l'assessorato "Città consapevole" (Istruzione, Università e Pari Opportunità)