'Corriere' bloccato con un chilo di droga agli imbarcaderi di Messina

La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi un chilogrammo di droga, tra cocaina ed eroina, e arrestato agli imbarcaderi dei privati a Messina un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

I Finanzieri. Grazie al fiuto del cane Ghimly, hanno perquisito l'auto del sospettato trovando nella vettura un involucro con oltre 700 grammi di cocaina e altri 200 grammi di eroina in un altro plico.

Le analisi chimiche eseguite su alcuni campioni di sostanza, immediatamente effettuate a mezzo dei laboratori dei Ris, hanno evidenziato un'altissima pericolosità della sostanza sequestrata. La cocaina, in particolare, risultava adulterata con un farmaco che, diminuendo il numero di globuli bianchi, può sensibilmente alterare le capacità di difesa del sistema immunitario, al punto da rendere potenzialmente letale anche un'infezione. Nell'eroina era presente il principio attivo 6-Mam, una molecola derivata dall'oppio che ha effetti molto più rapidi e violenti dello stesso tipo di droga