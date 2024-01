Convention da domani delle guide turistiche di sessanta Paesi a Siracusa

Dal 18 al 29 gennaio Siracusa ospiterà oltre 280 guide turistiche provenienti da 60 Paesi perla '20th Convention WFGTA', durante la quale si discuterà di turismo mondiale, flussi, strategie ed esigenze del territorio. Le guide visiteranno i più noti centri turistici della Sicilia: Siracusa, Noto, Avola, Catania, Taormina, Agrigento, Selinunte, Palermo e, grazie a una proficua sinergia e collaborazione oltre che all'interesse mostrato dall'organizzazione, anche la Necropoli di Pantalica e Sortino. "Sarà una bella giornata perSiracusa - dice il deputato regionale di Fratelli d'Italia Carlo Auteri - ma soprattutto per Sortino, che sabato vedrà arrivare in paese l'associazione Guide Turistiche Mondiali e l'occasione per Siracusa e per l'intera Sicilia di mettersi in mostra con il proprio inestimabile patrimonio".