Donna scippata ad Acireale, recuperata la refurtiva

Una donna è rimasta vittima di uno scippo a Guardia Mangano (Acireale). i Carabinieri della Stazione di guardia Mangano sono riusciti, grazie al fiuto investigativo ed alla profonda conoscenza del territorio, a recuperare e restituire alla vittima, già nella stessa serata, la preziosa borsa, denunciando due uomini di 29 e 45 anni, trovati in possesso, oltre che della refurtiva, anche di un coltello a serramanico, petardi rudimentali e marijuana.

I due uomini, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di Ricettazione, furto con strappo e porto d’armi e oggetti atti ad offendere nonché segnalati alla Prefettura di Catania per detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.