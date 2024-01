Donna ai domiciliari a Noto per spaccio: le sequestrano monili e denaro

Nell’ambito di un rafforzato servizio di controllo del territorio che, in questa settimana, si è concentrato nelle cittadine dell’area sud della provincia siracusana impegnando anche gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti del Commissariato di Noto, hanno arrestato una donna di 57 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, controllando l’auto della donna, gli uomini diretti dalla dottoressa D’Angelo l’hanno sottoposta ad una perquisizione, trovandola in possesso di 53 grammi di cocaina e 1,30 grammi di marijuana, occultate all’interno della suola delle scarpe.

Sono stati rinvenuti, inoltre, 6.442 euro in contanti e vari monili in oro tra cui anelli, bracciali e collane e, in particolare, una fede nuziale della quale gli investigatori del Commissariato stanno cercando di rintracciare la legittima proprietaria.

Nel corso della perquisizione estesa all’abitazione della donna, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, altresì, ulteriori 0,60 grammi di cocaina.

Dopo le incombenze di legge, l’arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata posta ai domiciliari.