Viola obblighi dei domiciliari, 21enne denunciato a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che a Siracusa sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato un ventunenne per aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari cui è sottoposto.

In specie, i poliziotti, recatisi nell’abitazione dell’arrestato per il rituale controllo, notavano che lo stesso ritardava ad aprire la porta ed al sospetto degli agenti mal celava un certo nervosismo.

I poliziott controllavano le stanze dell’immobile riscontrando la presenza di due soggetti non appartenenti al nucleo familiare, uno dei quali conosciuto alle forze di polizia.

Per tali ragioni, il ventunenne è stato denunciato.