Pallamano, l'Handball Scicli ospita sabato la capolista Alcamo

Sabato riparte il campionato dell’Handball Scicli Social Club, che si è goduta la lunga pausa natalizia e che con la partita casalinga con la capolista Th Alcamo inaugura il 2024, con l’imperativo di mettere alle spalle una leggera flessione dimostrata nelle ultime giornate, ad eccezione dell’ultimo successo del 2023, ottenuto in casa del fanalino di coda il Cus Palermo.

Il team gialloverde durante il periodo di sosta ha fatto una buona preparazione, anche se qualche atleta è stato assente per problemi muscolari, in vista dei match molto impegnativi che porteranno alla conclusione del girone di andata. Il gruppo, comunque, ha dimostrato di essere consapevole delle difficoltà in cui andrà incontro e per cui l’impegno da parte di tutti da qui alla fine del campionato sarà al massimo. La partita di sabato è valida come nona giornata di andata del campionato di serie B Drago di pallamano, con fischio d’inizio alle 19,30, al geodetico di Jungi.