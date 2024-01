Catania, a casa aveva oltre un chilo e mezzo di marijuana: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne catanese colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo marijuana.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione, all’interno di un appartamento ubicato nel quartiere San Giorgio, che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 12 involucri in plastica trasparente con all’interno della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 1,666 kg.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati recuperati diversi oggetti verosimilmente utilizzati per il confezionamento della droga: 3 bilancini di precisione, carta stagnola, forbici in metallo, una macchina per sottovuoto e buste in plastica.

Il 30enne è stato pertanto arrestato, in considerazione del grave quadro indiziario riscontrato a suo carico. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.